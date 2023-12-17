طرح الأغنية الترويجية الأولى لفيلم Fighter

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الاغنية الترويجية لفيلم Fighter بعنوان Sher Khul Gaye، وظهر بها هيرثيك روشان ونجمة الفيلم ديبيكا بادوكون.

ونقل موقع إنديا توداي، الأغنية التي تعتبر أول أغنية ترويجية تطرح للفيلم الجديد الذي يطرح للعرض قريبًا.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter المنتظر للنجم هيرثيك روشان والنجمة الهندية ديبيكا بادوكون.

ونقل موقع إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يقدم قصة عن سلاح الطيران الحربي في الهند، ويخرجه المخرج سيدهارث اناند.

وتم الكشف اسم الشخصية التي يجسدها روشان، حيث سيجدس شخصية قائد سرب طائرات مقاتلة، "شامشير باثانيا".

أيضًا تقرر رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلا عام 2025 المقبل، وسيكون من انتاج شركة إنتاج Yash Raj Films من عالم الجاسوسية.

ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطًا بأعمال سينمائي أخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.

مشاريع جديدة

وكان قد أعلن نجمي بوليوود هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون عن ختام تصوير مشاهد فيلمهمها الجديد Fighter، الذي سيكون من اخراج المخرج سيدهارش أناند.

وذلك حسب ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن الفيلم، يطرح ضمن موجة أفلام تتحدث عن سلاح الجو الهندي، متأثرا بالزخم الذي صنع فيلم "توب جن 2" لتوم كروز.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في الهند خلال شهر يناير من العام المقبل.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.