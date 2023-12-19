نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مريم الخشت تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مريم الخشت، محرك البحث "جوجل"، في الساعات الأخيرة بعد استضافتها برفقة والدها مع الفنانة اسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة on الفضائية، وتحدثت عن حياتها الأسرية وأبرز أعمالها الفنية.

علاقة مريم الخشت مع أسرتها

كشفت مريم الخشت تفاصيل علاقتها مع أسرتها، قائلة إن أسرتها كانت حريصة دائما على معرفة تفاصيل تحركاتها مع أصدقائها منذ صغرها قائلة:"دائمًا كانوا يعرفون من هم أصحابي ومن الذين أذهب لهم وشكل البيت الذي أذهب له مع أصدقائي وهل تربية أسرة أصدقائي لهم تشبه طريقة تربية أسرتي لي".



وأضاف الشيف عماد الخشت: "جاء خطيبها في نفس اليوم، وكان متوترًا، ثم تحدثنا مع بعض وتعرفت عليه ومن خلال دراستى وخبرتى العملية وعقليتى بالبيزنس بدأت أسأله عن تفاصيل عمله، وشعرت أنه يفهم كل شيء في عمله ويحب ما يعمله، وتأكدت أنه رجل يعتمد عليه".

وتابع الشيف عماد الخشت: "الأهم أن تشعر المرأة أن خلفها سندًا وأمانًا ورجلًا معها دائمًا في كل المواقف، واطمأننت للموضوع وبدأت أتعرف على عائلته".

رد فعل مريم الخشت من تعامل أسرتها معها

وأضافت: "لم أغضب أبدًا من طريقة تعامل أسرتي معي، لأن كل تعليمات أبي كان لها أسباب، فكان دائما يسألني ثم يقول لي سبب السؤال الذي يسأله لى".

وتابعت الفنانة مريم الخشت: "ما يغضب البنت من أسرتها إذا كان هناك قمع، ولا تعرف سببه ولكن والدى كان يشرح لي أسباب طريقة تريبته لي، ودائمًا أسرتي كانت تسمع لكل مشاكلي منذ طفولتي".

وقالت:" في إحدى المرات كنت طالبة بالجامعة وعدت للمنزل أبكي، فوالدتي أغلقت التليفون ووالدي أغلق التليفزيون وطلبا منى أن أحكي ما حدث لي، فدائمًا ما كانا يسمعاني ولم يعاقباني على شيء فعلته خطأ بل كانا يفسران لي كل شيء".

خطوبة مريم الخشت



وأوضح والد مريم الخشت أنها لم تخبره بوجود شاب يرغب في خطبتها بطريقة مباشرة قائلًا: "أنا وهي ووالدتها كنا بنتغدى في مكان، وقبل ما نركب العربية سألتها في حاجة، فضحكت وقالت فيه حاجة".

وتابع عماد الخشت: "سألتها أنتي حاسة بإيه، مبسوطة، وهو مين؟، وكنت سامع الاسم قبل كده من أصدقائها".

وأضاف: "لما قالت الاسم عرفت إنهم ناس كويسين ومحترمين وعيلة حلوة، وقلت لها عايز أشوفه النهاردة، لإني مش عايزه يرتب نفسه، ولقيته شاب لطيف لكن اتخضيت أول ما شوفته، طويل جدًا ومش عارف أسلم عليه من فين".

وعقبت مريم الخشت على حديث والدها قائلة: "اللطيف إنهم قالوا نتقابل في الأول قعدة تعارف، وفجأة لقيتهم بيقولوا هنقرأ الفاتحة، وإحنا مش فاهمين حاجة".

أبرز أدوار مريم الخشت

وأوضحت الفنانة مريم الخشت أنها كانت سعيدة بترشيحها لتقديم دور شخصية صعيدية لأول مرة، من خلال مسلسل عملة نادرة، الذي عرض في موسم رمضان 2023، وذلك لعدد من الأسباب.

وتابعت:" تاني حاجة فكرت فيها سعادة بابا بأني بعمل دور صعيدي، لأن إحنا من عيلة الخشت من المنيا".

واستكملت: "كنت دايما متصورة إني هفضل محصورة في دور البنت الأرستقراطية اللي عينيها خضرا، ومفيش حد هيديني فرصة أجرب حاجة مختلفة".



مشاركة مريم الخشت في مسلسل «مجنونة بيك»

وشاركت مريم الخشت، مؤخرًا في مسلسل «مجنونة بيك»، وهو بطولة أمير المصري، وآدم الشرقاوي، وانتصار، ومراد مكرم، وإنجي كيوان، إخراج جو بو عيد، وإنتاج sproductions سالي والي، والمعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وعرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip".