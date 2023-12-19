نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فارق العمر بينها وبين زوجها ومرضه بالسرطان.. سبب تصدر دعاء فاروق تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الإعلامية دعاء فاروق تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد حلولها ضيفة برفقة زوجها عماد مختار على برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة.

فارق العمر بين دعاء فاروق وزوجها

وكشفت دعاء فاروق أثناء مقابلتها في البرنامج عن فارق العمر بينها وبين زوجها، موضحة إنها تكبره في العمر بأكثر من 6 أشهر.

وأضافت: تزوجت من عماد منذ 20 عامًا وتزوجنا بسرعة في خلال شهرين، وربنا أكرمنا ببعض، ووالدته طيبة جدًا وهذا شجعني على الزواج، وسبب رئيسي أني أوافق أتجوزه أن مامته طيبة جدًا، وأنا أكبر منه بست شهور، ولما سألت مامته في البداية هو مواليد كام، قالت لي 1974، قلت لها ده أصغر مني قالت لي مش باين خالص عليكي.



وتابعت: زمان كنت أعيط له علشان أروح حفلات القنوات وتعالى معايا ما يوافقش أقول له أروح لوحدي يرفض، والحاجات دي ممكن تخرب بيوت ولكن احنا تخطيناها، وكبرنا وعقلنا، ودلوقتي لو فيه حاجة كده هيقول مفيش مشكلة روحي لأننا عشرة عشرين سنة وعارف أوي أنا إيه لكن في الأول كان قلقان عليا.

وكشفت عن شخصيته قائلة: جوزي سي السيد، وعانينا في جوازنا، لأني في بداية جوازي كنت ست عندي لسان وبتكلم وبتناقش لكن هو فيه حاجات عنده مفيش فيها نقاش ودي حاجة ما كنتش فاهماها وهو كان عاوزني أقول حاضر من غير نقاش فضلنا كتير علشان نولف مع بعض.

ورد عليها زوجها عماد مختار: دي حقيقة في حاجات ممكن ناخد وندي فيها ونتناقش وفيه حاجات مفيهاش مناقشة وهي بتكون عارفة أنها مفيهاش مناقشة وبتتكلم فيها، زي أن حد يعزمنا قبل الميعاد بيوم وده بالنسبة لي عدم تقدير،وإحنا أتجوزنا بسرعة ملحقتش أعرف صحابتها ولا طبيعة ظروف عملها وأنا راجل شرقي.

مرض زوج دعاء فاروق بالسرطان

كما كشف عماد مختار، زوج دعاء فاروق، عن مرضه بالسرطان، قائلًا: "الحمد لله الأزمة عديت حيث شعرت ببعض الألم وأخدت مسكنات وكان ألم في الضهر ومكنتش قلقان بشأنه ولما زاد الألم روحت للدكتور فطلب مني تحاليل وأشعة".

وأضاف: "الدكتور قالي إنه ورم وبإذن الله بسيط"، لترد دعاء فاروق: "بعد ما عمل المنظار عرفنا أنه ورم وقالي الدكتور مش عارف حميد أو خبيث وكان ورم في القولون وقال الدكتور إنه سرطان القولون وكانت صدمة قوية وقال عماد زوجي الحمد لله، بينما انهارت فور علمي بالخبر".

وتابعت أن الصدمة كانت قوية وأن الألم كان كبير ورهيب ومهم جدًا الحالة النفسية للمريض، مشيرة إلى: "في مرحلة معينة كان زوجي يخبط راسه في الحيطة من الألم، وكنت بجواره وأسانده"، ليرد زوجها: "دعاء ضعيفة جدًا وكانت بتعمل نفسها قوية وتقولي ما تخفش ولكنها تبكي، وأنا اكتشفت دعاء في محنة المرض، وكانت مفاجأة ليا لأني مش باكل من برا ورياضي وكنت عايز أعرف السبب فالدكتور قال أن الحالة النفسية مهمة جدًا وممكن تكون السبب بنسبة كبيرة".

وأوضحت دعاء فاروق أن زوجها كتوم ولا يتحدث عن آلامه ومرضه ومشاكله، متابعة: "وخبينا الموضوع عن والدتي وكنت أول حد عرف بمرضه، وكانت المفاجأة وفاة اخت عماد بعد شهرين من مرض عماد، وكانت أزمة نفسية كبيرة وتأثر بشدة".

وتابعت: "في بعض الناس بتشوفني على الشاشة مبتسمة وتقول بتضحك وزوجها تعبان، واتعرضت لظلم من بعض الناس وأنا كنت قوية ولا يفرق معايا الأمور دي، وأعرف ازاي اتعامل معاها، وأخفينا المرض لمدة سنة ونصف عن الناس وبخاصة والدة عماد".

كما تحدثت عن استئصالها للرحم، قائلة: "كانت فترة صعبة جدًا وبدأ الأمر بأن بطني بتوجعني ومش عارفة السبب، ولكني متضايقتش لاستئصال الرحم والحمد لله هناك حلول وتلك الأزمات القوية قربتنا جدًا من بعض".