نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 13 عام.. إسعاد يونس تعود للسينما بـ "عصابة عظيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمست الفنانة إسعاد يونس جمهورها لفيلمها الجديد “عصابة عظيمة”، تمهيدًا لعرضه في دور العرض السينمائي قريبًا، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي.

وشوقت إسعاد جمهورها لفيلم “عصابة عظيمة”، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، معلقة: "أخيرًا وبعد غياب 13 سنة.. راجعة لكم على شاشات السينما من خلال الفيلم الكوميدي عصابة عظيمة.. 4 يناير في جميع دور العرض".

"فركش عصابة عظيمة".. إسعاد يونس تنتهي من تصوير فيلمها الجديد

وفي وقت لاحق، كشفت الفنانة إسعاد يونس عن أنتهاء تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “عصابة عظيمة”، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشرت مقطع فيديو من داخل كواليس فيلمها الجديد وعلقت قائلة:" فركش عصابة عظيمة".

فقدت بصرها وترفض الزواج.. شاهد الإعلان التشويقي لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عصابة عظيمة” منذ أيام الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم، للترويج للعمل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت من خلاله الفنانة إسعاد يونس، وهي تجسد شخصية امرأة في الخمسينات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ويتسبب ابنها الساذج كريم عفيفي في خسارة منزلها والاستلاء على أموالها.

أحداث فيلم عصابة عظيمة



يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.