انت الان تتابع خبر شيرين تنفصل عن زوجها وتتصالح مع روتانا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فتح صفحة جديدة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وانها سنوات من القضايا المتبادلة في المحاكم المصرية، وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان شيرين مؤخرًا انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.



ونقل موقع "فوشيا" عن د. حسام لطفي، محامي شيرين أن الخلافات القائمة بين شيرين و"روتانا" انتهت بقيام موكلته بسداد 8 ملايين جنيه مصري لصالح الشركة، مضيفًا أن الفنانة قررت فتح صفحة جديدة مع شركة "روتانا" قائمة على الاحترام، بسبب حبها واحترامها الشديد للرئيس التنفيذي للشركة، سالم الهندي.



وأكد المحامي المصري أن العقد المبرم بين شيرين و"روتانا" انتهى، في يناير العام 2022، أي منذ ما يقرب العامين.



وبحسب مانقل موقع "فوشيا" فأن العقد المبرم بين "روتانا" وشيرين عبد الوهاب كان قد حُرّر، في التاسع من شهر يناير العام 2019، لمدة 3 أعوام، وينص على أن تطرح الفنانة ألبوما غنائيًا يتضمن 10 أغانٍ كل 18 شهرًا، لكن "شيرين" أخلّت ببنود عقدها ولم تسلّم شركة "روتانا" خلال تلك المدة سوى 3 أغانٍ فقط، وهي: (مش قد الهوى، وكلها غيرانة، وخاصمت النوم)، كما أنها لم تقم بتسليم الشركة تنازلات المؤلفين والملحنين وعقود النشر المتعلقة بالأغاني الثلاث، ولم تقم بتصوير أغنيتين كما ينص عقدها مع روتانا.



ونظرًا لكل ما سبق ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة "شيرين" بدفع 8 ملايين جنيه مصري لشركة "روتانا"، من بينها 5 ملايين جنيه شرطًا جزائيًا لإخلالها في بنود العقد، و3 ملايين جنيه مصري خسائر لشركة "روتانا" عن المدة التي لم تقم فيها "شيرين" بتنفيذ عقدها .