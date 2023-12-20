نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الفن 2023.. أبرز مسلسلات المنصات خلال عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2023 عرض العديد من المسلسلات عبر المنصات الرقمية وقد استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضها وأيضًا تصدرها التريند وجذب انتباه الجمهور إليها منذ الوهلة الأولي، وتنوعت المسلسلات ما بين الكوميدي والدراما والإثارة وغيرها الكثير.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المسلسلات التي عرضت عبر المنصات الرقمية خلال عام 2023، ومن ضمن هذه المسلسلات (ليه لأ 3، سفاح الجيزة، حدث بالفعل، على باب العمارة، ريڤو 2، نصي الثاني، بالطو)، إليكم التفاصيل:-

1-مسلسل "ليه لأ 3"

عرض الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ في شهر يونيو عام 2023 عبر منصة شاهد وقد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، والجزء الثالث تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم والفنان صلاح عبد الله، والفنانة عايدة رياض، والفنان أحمد طارق، والفنان الشاب معتز هشام.

والمسلسل من تأليف مريم نعوم «ورشة سرد»، ومن إخراج نادين خان، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي وعرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ودارت أحداثه حول إمرأة لديها أبناء في سن المراهقة وتقع في حب شخص آخر بعد انفصالها عن والد أبنائها وتبين الأحداث عدم قبول أبنائها زواجها مرة أخرى.

2-مسلسل "سفاح الجيزة"

جذب مسلسل سفاح الجيزة الأنظار إليه منذ الوهلة الأولي الذي تم الإعلان فيها عن المسلسل على منصة شاهد الرقمية، ومسلسل "سفاح الجيزة" حقق نجاحًا كبيرًا وقام ببطولته أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

3-مسلسل "حدث بالفعل"

استطاع مسلسل "حدث بالفعل" أن يجذب انتباه الجمهور إليه ويحقق نجاحًا كبيرًا وقد عرض المسلسل عبر منصة jawwy tv ويتكون المسلسل من 5 حكايات متصلة منفصلة وتتكون كل حكاية من 3 حلقات.

مسلسل حدث بالفعل من بطولة نخبة من الفنانين منهم غادة عبد الرازق، سلمي ابو ضيف، خالد أنور، ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، كريم فهمي، محمود عبد المغني، دينا الشربيني، شيرين رضا، أية سماحه.ومن تأليف فادي النجار، إخراج هشام الرشيدي، رؤية فنية وإشراف إبداعي فادي النجار وهشام الرشيدي، إنتاج حاتم سمعان.

واسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" جاءت كالآتي (حكاية ريش أبيض، حكاية قرض شخصي، حكاية لو بعد حين، حكاية تحت الحزام، حكاية كاملة).

4-مسلسل "على باب العمارة"

"على باب العمارة" عرض عبر منصة watch it الرقمية وحقق نجاحًا كبيرًا وهو من بطولة حاتم صلاح ومحمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في مسلسل على باب العمارة، منهم النجم أحمد أمين، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

5-مسلسل "ريڤو 2"

عرض الجزء الثاني من مسلسل ريڤو عبر منصة watch it الرقمية وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولي حلقاته، وهو من بطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

6-مسلسل "نصي الثاني"

حقق مسلسل "نصي الثاني" نجاحًا عبر منصة شاهد الرقمية وجذب انتباه الجمهور، وقام ببطولته كلًا الفنان علي ربيع في محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

7-مسلسل "بالطو"

عرض مسلسل "بالطو" عبر منصة watch it الرقمية وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولي حلقاته وأصبح رقم 1 في الأكثر مشاهدة، مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.