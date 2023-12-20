اليوم.. طارق الشيخ يصدر أحدث أغانيه " رقم واحد في الجراح "

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب طارق الشيخ لطرح أغنية جديدة بعنوان “رقم واحد في الجراح”، ومن المقرر طرح الأغنية اليوم الأربعاء على موقع اليوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

روتانا تروج لأغنية المطرب طارق الشيخ

وروجت شركة روتانا لأغنية طارق الشيخ عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، حيث شاركت متابعيها البوستر الرسمي الذي يحمل صورة الفنان، وكتبت عليه:“ ترقبوا اليوم جديد الفنان طارق الشيخ في أغنية رقم واحد في الجراح”.

طارق الشيخ يدعم القضية الفلسطينية

يذكر أن طارق الشيخ، طرح مؤخرًا أغنية "لما النفس تهون على النفس" وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقًا على الأغنية لما النفس تهون على النفس والرحمة اللي مبنا تموت، عايزين نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يصبر أهلنا في فلسطين".

آخر أعمال طارق الشيخ

يشار أن طارق الشيخ، طرح مؤخرًا أغنية ودوني البحر، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى أشرف البرنس.

جاءت كلمات أغنية ودوني البحر كما يلي: يا مسا التماسي، على ناسي ناسي ناسي ناسي ناسي أعز ناسي، اللي خلو بيا وبيتوا النية على جرح وأذية وفرطوا فيا، ودوني البحر البحر ورجعوني عطشان وفاضي كاسي، وياما حذروني اه من الويل والمآسي، توب الغرام يا قلبي مجاش على مقاسي مجاش على مقاسي، ودوني البحر البحر ورجعوني عطشان وفاضي كاسي.