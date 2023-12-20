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قصور الثقافة تنظم لقاءات وجولات تثقيفية للأطفال ضمن أنشطتها بالإسكان البديل

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يومًا ثقافيًا لأطفال روضة السيدة زينب، ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل المعد برعاية وزارة الثقافة.

بر الوالدين 

 

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "بر الوالدين" من داخل مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر، تحدثت خلاله إسراء حسان عن فضل الوالدين، مؤكدة على ضرورة احترامهما وطاعة أوامرهما، وعدم الاساءة إليهما، تلاه ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين بالألوان الفلوماستر تدريب نادية محمد، بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات عن الأماكن السياحية التي يرغب الأطفال في زيارتها، تدريب فناني قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

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جولة لأطفال روضة السيدة زينب إلى قلعة الجبل بالقاهرة القديمة

 

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن المشرف العام على المشروع، نظمت جولة لأطفال روضة السيدة زينب إلى قلعة الجبل بالقاهرة القديمة، تعرف خلالها الأطفال على تاريخ القلعة وأشهر معالمها ومنها مسجد محمد علي الشهير، الذي يعد تحفة معمارية وشملت الجولة المسجد وقاعات الصلاة، والدرج والسرداب.
 

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زيارة إلى منطقة أهرام الجيزة 
 

كما أعدت زيارة أخرى إلى منطقة أهرام الجيزة لعدد من أطفال مدينة معًا، اصطحب خلالها المرشد السياحي الأطفال في جولة تفقدية لتعريفهم بتاريخ بناء الأهرام وأسباب البناء. وعبر الأطفال عن سعادتهم بالجولة التي تعرفوا خلالها على حضارة وعظمة الأجداد.

 

جاءت الفعاليات بالتعاون مع جهاز الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، استمرارًا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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