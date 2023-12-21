انت الأن تتابع خبر هنا الزاهد تغني بلغة الإشارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ظهرت خلاله وهي تغني باستخدام لغة الإشارة.وعلقت هنا خلال مقطع فيديو بالقول: أنا من فترة كل يوم وأنا بتعلم اللي هتشوفوه دلوقتي.



وأكملت هنا الفيديو بتقديم أغنية "أنا ابن مصر" للفنانة هلا رشدي بلغة الإشارة، حيث أشاد الكثيرون بها وبأدائها لافتين إلى أنها استطاعت توظيف حزنها وألمها بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي في أمر إنساني.



وكتبت إحداهن معلقة: أكبر دليل أنك ناجحة بجد إن حتى زعلك أو حزنك بتوظيفه في أمر إنساني بحت وهادف حتى لو اختلفنا في شخصيتك أو اتفقنا عليها برافووو يا هنا والله شابووه .



وكان أول ظهور لهنا الزاهد بعد إعلان انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة، حيث وثقت صوراً ومقطع فيديو لها من أمام الكعبة عبر "إنستغرام"، وعلقت: بما أن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء.



وأضافت: كل لحظة أكدلي فيها الله بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق. الحمد لله رب العالمين .