نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هنا الزاهد تتألق بالإسود في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد، متابعيها وهي ترتدي فستان كط باللون الإسود، ونسقت معه تسريحة شعر ويفي، ووضعت مكياجًا هادئًا يتناسب مع اطلالتها.

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرًا طلاقها من الفنان أحمد فهمي، بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



وذلك بعد العديد من الشائعات التي طاردتهم في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينهم، وحدوث الانفصال، وكان آخر ظهور لهم سويًا أثناء العرض الخاص لفيلم مستر أكس، وقد رد فهمي على هذه الشائعات ووصفها بالشائعات السخيفة التي يجب أن لا ننصت إليها.



آخر أعمال هنا الزاهد

ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي عرض الشهر الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة، فتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعًا إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

أبطال مسلسل “سيب وأنا أسيب”

"سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".