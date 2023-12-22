فن ومشاهير

أبرزهم إلهام شاهين وسيمون وهيثم نبيل وندى بسيوني.. ماذا قال نجوم الفن لـ "دوت الخليج الفني" عن أمنياتهم لـ 2024؟

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القاهرة - محمد ابراهيم - أوشك عام 2023 على الإنتهاء، فيما تفصلنا أيام قليلة عن عام 2024، وكل شخص يريد أن يتحقق أمنيته ويبحث عن السعادة والفرح والسرور والأمان والنجاح.

 

واختص عدد من النجوم  "دوت الخليج الفني" بأمنياتهم لسنة 2024 على النحو التالي..

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إلهام شاهين تبحث عن هذه الأمنية 
 

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كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أمنيتها خلال العام الجديد لسنة 2024.

 

وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني أهم أمنية ليا اللى احنا نعيش في استقرار وأمان وتنتهي الصراعات حوالينا، لأن ده بيأثر علينا جدًا، وأنا بتأثر نفسيًا وبتعب لما بشوف ده.

 

وأضافت:" أتمنى أن تنتهي الأحداث التي تمر بها فلسطين وتسترد حقوقها ويكون في إقامة للدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس بإذن الله، وتنتهي الصراعات والحروب في السودان، وليبيا وسوريا واليمن". 
 

وتابعت:" الصراعات جدًا حولنا والأمور غير مستقرة في المنطقة، ويكفي ما تعرض له الوطن العربي بما فيها العراق ويحاول يسترد قوته مرة ثانية، والأحداث الصعبة التي مرت بها لبنان، وأتمنى للجميع استرداد قوته وعافيته، وتعود هذه الدول لأحوالها دي أهم أمنية بالنسبة لي". 

 

سيمون تكشف عن أمنيتها عام 2024 
 

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كشفت الفنانة سيمون لـ دوت الخليج الفني عن أمنيتها قائلة أتمنى الصحة والستر والسيرة الطيبة. 
 

هيثم نبيل يأمل تحقيق هذه الأمنية 
 

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كشف الفنان هيثم نبيل لـ دوت الخليج الفني عن أمنيته عام 2024

وقال نبيل أتمنى أن شاء الله نبقي سنة كويسة وتتوقف مجزرة غزة. 
 

وأضاف:" وعلي النحو العملي الاعمال المتحضرة ربنا يكلل مجهودها بالنجاح". 
 

ندى بسيوني تكشف عن هذه الأمنية

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كشفت الفنانة ندى بسيوني عن أمنيتها للعام الجديد

وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني أتمنى السلام والامان  والعداله العالم. 
 

إيناس مكي تكشف عن أمنيتها عام 2024

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كشفت الفنانة إيناس مكي عن أمنيتها عام 2024.

وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني اتمنى يتوقف ضرب غزه وأهل غزة وأتمنى الحق والأرض ترجع لأصحابها". 
 

وأضافت:" اتمنى فلسطين ترجع لأهلها وكفايه آهات والام عاشوها..ربنا ينصرهم على العدوان الغاشم". 

 

كريم الحسيني يأمل هذه الأمنية

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كشف الفنان كريم الحسيني لـ دوت الخليج الفني عن امنيته لعام 2024.

 

وقال أمنيتي في عام 2024 يارب احفظ بلدى وشعبها 
 

بارك لى فى أسرتى كلها، واكرمنا بكل ما هو حلو يبقى فى التاريخ ويسعد الجمهور ويأثر فيه اللهم اجعل فى وجهى دايما القبول وحبب فيا خلقك ".

 

دومينيك حوراني تكشف عن أمنيتها عام 2024

 

كشفت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني لـ دوت الخليج الفني عن أمنيتها عام 2024.

وقالت حوراني أتمنى أن الحرب تنتهي والأوضاع تكون مستقرة. 
 

محمود عامر يكشف عن أمنيته الشخصية 
 

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كشف الفنان محمود عامر لـ دوت الخليج الفني عن أمنيته عام 2024.

 

وقال: "أتمنى من الله تعالى أن يعم السلام في العالم كله بمنطقتنا العربية المنكوبة بكل الدمار سواء كان في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق أو فلسطين، أو السودان ".

 

وأضاف:" الواحد مش عاوز يفقد الأمل بارقة الأمل ضعيفة جدا، وأتمنى من الله تعالى بداية عصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بداية جديدة فيها إنجازات جديدة فيها راحة للشعب المصري وتحقيق طموحاته وفيها آمال، وأتمنى الاستقرار والانتهاء من المشاكل التي تمر بها الوطن بكل أمان وسلام".

 

وتابع:" بالنسبة الشخصية أتمنى جبر خاطر ليا وكل المهمومين لحب هذا الوطن ". 
 

فيما مازحت مروة عبد المنعم  دوت الخليج الفني" قائلة: "يارب القيامة تقوم. 
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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