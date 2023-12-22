نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سهر الصايغ في "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانه سهر الصايغ مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان “المعلم” للفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

شخصية سهر الصايغ في المعلم





وتجسد الصايغ ضمن أحداث المسلسل شخصية زوجة مصطفى شعبان واسمها زمزم، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي،وبدأ صناع مسلسل العمل تصوير أولى مشاهده خلال الأيام الماضيين.





فريق عمل “المعلم”





ويشارك في بطولة مسلسل المعلم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبىاجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.





أحدث أعمال سهر الصايغ





شاركت سهر الصايغ مؤخرًا في بطولة فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصورهرؤوفعبدالعزيز بعد حصولهعلى موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التيكتبتهاولمتظهر للنور.





أحداث فيلم الباب الأخضر





تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربةالراب نغم صالحبتقديمالأغنية الدعائية للفيلم.





آخر أعمال سهر الصايغ





ويذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى السباق رمضان الماضي 2023.





أبطال مسلسل بابا المجال

وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسل منتأليفوإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.



