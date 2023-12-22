نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق في حفل جامعة المستقبل ويغني "ياقمر" و"المعنويات مرتفعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان عمرو دياب أجواء التجمع الخامس في حفل كبير أحياه بجامعة المستقبل.

و شهدت منطقة الحفل زحاما مروريا شديدا قبل انطلاقه بساعات حيث احتشد الالاف من جمهور الهضبة لحضور اخر حفلاته بالقاهرة في عام ٢٠٢٣.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام "يا أنا يا لأ" وسط حماس وتفاعل شديد من الجمهور، وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب فاصلا من أشهر أغنياته وهي ده لو اتساب، بحبه، انت الحظ، وياه، زي ما انتي، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، راجع، شكرا من هنا لبكره، يتعلموا، يا قمر، المعنويات مرتفعة،هتتدلع.

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان عمرو دياب عن قرب صدور ألبومه الجديد "مكانك" والذي يضم ١٢ أغنية. كما يستعد الهضبة لاحياء حفل كبير في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم ٢٨ ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم.