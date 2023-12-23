محمود العسيلي: "الأغاني بتاعتي في الإعلانات بتعيش والناس بترقص عليها ومش بنحت"

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أحمد جودة - القاهرة -

علق الفنان محمود العسيلي، على مشاركته في 3 إعلانات في عام واحد، مشددًا على أن هذه الإعلانات نجحت وإعلان من بينهم كان لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب ويعتز بهذه التجربة.

محمود العسيلي وأسما إبراهيم

وأوضح "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعطي اهتمام أكبر بأغاني الإعلانات أكثر من الأغاني العادية، ويريد أن تكون هذه الأغاني جزء من مكتبة الأغاني العربية.

وتابع: "الأغاني بتاعتي في الإعانات بتعيش والناس بترقص عليها ومش بنحت.. لو منتجحتش الأغاني دي كنتوا تقولوا أني بنحت بس نجحت وعلقت مع الناس وبيشغلوها وبتدي أمل وعزيمة وإصرار".

آخر أعمال محمود العسيلي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمود العسيلي أغنية "مين كان يصدق"، التي طرحها مؤخرًا عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات فلبينو، ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله

كلمات أغنية “مين كان يصدق”

كان مستحيل

قلبي يعرف يبتسم

لا كان بعيد

أصله خايف يتقسم

يا جميلة ليه رجعتينا

لسهرنا وطول ليالينا

خدتي ذنبي قلبي ولّع نار

خلتيني أحب الدنيا



واسمع المزيكا تاني

مين كان يصدق ده

مش ممكن لا لا لا

هو فيه حد النهارده

يعرف يصد الجمال ده

فيه حد يعرف ده

مش ممكن لا لا لا