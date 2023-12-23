نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. التعليق الأول من مجدي الهواري حول شائعة طلاقه من دنيا عبد المعبود في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثار المخرج مجدى الهوارى وزوجته دنيا عبد المعبود جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لحذف صوره وصور زوجته، وتسببت هذه الأزمة خروج عديد من الشائعات حول طلاقهما وهو الامر الذى نفاه كل منهما فى تصريحات صحفية وأكدا ان كل ما يتردد عار تماما من الصحة.



الظهور الأول لـ مجدي هواري مع دينا عبد المعبود

ومن جانبه، شارك المخرج مجدي الهواري، صورة له برفقة زوجته دينا عبد المعبود عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه:"من باريس مع حبيبتي".

مشاركة مجدي الهواري في صاحبة السعادة

كما أنه يستعد لمسرحية "صاحب السعادة" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد مكي، وستكون هذه المسرحية هي بمثابة عودة الفنان أحمد مكي للمسرح من جديد بعد مرور 3 سنوات على آخر عرض قدّمه وهو مسرحية "حزلقوم".



آخر أعمال مجدي الهواري



والجدير بالذكر آخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسلسل دايما عامر، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين مع مصطفى شعبان، منهم: لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبدالجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، لمي كتكت.