نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. ماذا ينتظر عمرو يوسف بعامه الجديد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم النجم عمرو يوسف بذكرى ميلاده الـ ٤٣ اليوم السبت، حيث إنه من مواليد 23 ديسمبر، درس عمرو القانون فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبدأ حياته الفنية فى الإعلانات، ثم عمل كمذيع وبعدها كانت تجربته الأولى فى التمثيل عندما اختاره النجم الراحل نور الشريف ليكون من الوجوه الجديدة المشاركة بمسلسل الدالى، وبعدها انطلق فى رحلته الفنية وقدم العديد من المسلسلات والأفلام.

نبذة عن حياة عمرو يوسف الشخصية

لا يعلم الكثيرون أن عمرو شريف كان قد عقد خطوبته في يوليو 2009 على الممثلة مي الشريف، ابنة النجم الراحل نور الشريف لكن بعد عام واحد فقط من خطوبتهما، أعلن الثنائي فسخ الخطوبة دون كشف الأسباب.

زواج عمرو يوسف من النجمة كندة علوش

وتزوج النجم عمرو يوسف من النجمة كندة علوش وعقد الزفاف في يناير 2017، وبدأت قصة الحب التي جمعتهما بعلاقة صداقة قوية تحولت إلى علاقة رومانسية ثم زواج.

عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف يعيش حالة من النشاط الفني

وينتظر النجم عمرو يوسف 3 أعمال فنية دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "شقو" مع النجمة دينا الشربينى ومحمد ممدوح "تايسون"، والمقرر طرحه في السينمات في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم كل من وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبرى.

فيلم" شقو"

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

عمرو يوسف

ويتفرغ عمرو يوسف حاليًا لبطولة مسلسله الجديد "شغل فنادق" مع الفنانة روبى، والمقرر أن يعرض فى رمضان المقبل 2024، قصة محمد سامى، سيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، إخراج محمد سامى، كما يحضر لفيلم "ولاد رزق 3" مع النجوم أحمد عز وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.

عمرو يوسف

آخر أعمال عمرو يوسف

عمرو يوسف قدم مسلسل "الكتيبة 101"، في رمضان الماضى ومن بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

