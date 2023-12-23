نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا لـ "شعبي FM": دخلت المجال الفني 2011.. وبابا كان خايف من دخولي الوسط لظروف العمل الصعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر برنامج "فن مشكل" على " شعبي FM" أنها دخلت المجال الفني في عام 2011، حيث شاركت مع الفنان القدير الراحل سمير غانم في أول ظهور لها على المسرح.



وأضافت إيمي أن والدها كان يخشى من دخولها المجال الفني، بسبب ظروف العمل الصعبة، كما أنها كانت تبحث على الاعتماد على ذاتها دون تدخل أو وساطة من أحد.



وأكدت خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة " ليلى بدران" أن والدها الفنان طلعت زكريا ترك لها سيرة حسنة بين الناس، وأنها فخورة بمسيرته الفنية الأكثر من رائعة.



وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، قالت الفنانة ايمي: "كان فيه تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا على بوست ذكرى ميلاده على حسابي الرسمى على انستجرام."



وأكدت أن شخصية "أمين" التي قدمها طلعت زكريا فى فيلم "أبو على" من أفضل وأقرب الشخصيات لقلبها.

واختتم حديثها بأنها تشارك حاليًا في عمل مسرحى سيتم تقديمه فى موسم الرياض، من اخراج طارق الابياري مع الفنانة القديرة ليلى علوي والفنانة القديرة ميمي جمال.