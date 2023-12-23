'أبو نسب' يحتل شباك التذاكر ويتصدر منصة اكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم " أبو نسب" للنجم محمد إمام تريند محركات البحث المختلفة وخاصة منصة اكس، وذلك منذ أول يوم عرض له.

وحاز الفيلم على ردود أفعال جماهيرية كبيرة، وأشاد العديد من المتفاعلين على الكيمياء بين محمد إمام وماجد الكدواني، وأيضًا أحداث الفيلم

العرض الخاص لفيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبو نسب مساء حتى الآن، إيرادات بلغت أكثر من خمسة مليون جنية مصري يتصدر شباك التذاكر في دور العرض المصرية، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.

تفاعل الجمهور مع الفيلم:

وجاءت تفاعلات الجمهور مع الفيلم بشكل كبير وهى كالآتي:

٠محمد امام مبيعملش حاجه وحشه يعني اقولك ايه دراما شغال سينما وماله كل تفاصيله في كل عمل بيهتم بيها والاهم إنه يحترم الجمهور مفيش فيلم ولا مسلسل يتفوت ليك يا محمد.

٠ دخلت الفيلم امبارح انا والولاد الصراحة جميل جدا وفيلم نضيف خفيف وكوميديا لذيذة محمد وماجد وياسمين عاملين حالة حلوة أو ي انبسطت بيه.

٠ بصراحه فلم رجع حبنا للسينما شكرا محمد السينما لسى بخير.

٠ ‏محمد إمام في الفيلم ده اتفوق على نفسه وقدم شخصية مختلفة بشكل مش هيتنسي ️.

محمد إمام يشكر الجمهور بعد تصدر فيلم أبو نسب محركات البحث:

وفي سياق آخر حرص محمد إمام على شكر الجمهور من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث قال:" ‏شكرًا على كل كلامكم الجميل وردود فعلكم العظيمة والايرادات الكبيرة اللي عملتوها لفيلم ‎ابو نسب من أول يوم عرض.

تفاصيل فيلم أبو نسب:

وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

من أبطال فيلم أبو نسب؟



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.