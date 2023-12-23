خالد الصاوي وشريف منير يجتمعان في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ليه تعيشها لوحدك”، بطولة الفنانين خالد الصاوي وشريف منير، البوستر الرسمي للفيلم، تمهيدًا لعرضه في جميع السينمات في مصر والوطن العربي في الفترة القادمة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي.

وأعرب الجمهور عن حماسه بتعاون الفنانين خالد الصاوي وشريف منير، في فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، ونالت البوسترات إشادات وايعة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عدة ساعات قليلة من طرحه.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم “ليه تعيشها لوجدك” تدور أحداثه في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم “ليه تعيشها لوجدك” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" وإشراف عام على الإنتاج بشرى رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري .