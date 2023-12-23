نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حديثه عن فلسطين في برنامج Sold out.. خالد النبوي يتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان خالد النبوي تريند محركات البحث المختلفة وخاصة منصة اكس، وذلك بعد حلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه sold out المذاع عبر شاشة CBC.

وخاصة بعد حديثه عن الشعب الفلسطيني وصموده، أظهر الفنان خالد النبوي عرفانه وتكريمه للأم الفلسطينية التى ضحت بأبنائها من أجل فلسطين، قائلًا: "إحنا بنقف مش حداد لا تكريم وتشريف واعتراف بأن أعظم إنسان النهاردة على وجه الكرة الأرضية هي الأم الفلسطينية اللي بتوهب ولادها فداءً ونضالًا لاسترداد الأرض ومفيش أغلى من الأرض، وقبل ما نتكلم عن الأم الفلسطينية أو الفلسطيني لازم نفكر كتير ونحط نفسنا مكانهم ونشوف مين فينا يقدر يستغنى عن ضناه أو يضحي بيه أو يوهبه فداءً لقضية هو مؤمن بيها من 75 سنة".

عبر الفنان خالد النبوي عن إعجابه بنشر الوعى بين الشباب بشأن القضية الفلسطينية قائلًا: "الجيل الجديد مبهر في الحياة، وده عظمته جاية من عظمة الأهل اللي ربوا ولادهم بالطريقة دي، النهاردة بنشوف أولاد عندهم 14 سنة بيتابعوا ما يحدث في غزة، سنهم صغير بس شوف بيكتبوا إيه، ده أمل عظيم بيخلي العدو دايمًا غيران منك، هو ده نقطة قوتك، واللي بيدي الأمل النهاردة الأم الفلسطينية وتستغرب أوي من حجم الوحشية، مش معقول حجم اللاإنسانية اللي حاصل".

تصريحات خالد النبوي:

كما كشف الفنان خالد النبوي عن علاقته بأبرز الفنانين الراحلين من بينهم الفنان أحمد زكي والفنان نور الشريف، بالإضافة إلى تطرقه للحديث عن إعجابه بالوعي الأحداث الشباب في الفترة الأخيره.

حيث صرح خالد النبوي خلال لقائه في Sold out عن النصائح التي أعطاها نور الشريف له، قائلًا: "مش سهل أبدًا تكون نور الشريف، وأنا دخلت المكتب عنده في رمسيس وشوفت الـ 22 جزء بتوع كتاب قصة الحضارة، وهو كان بيعمل لينا لقاء علشان كان عنده فيلم عايز فيه شباب صغير من معهد الفنون المسرحية، فأنا لما شوفت بيتعامل مع الكتاب إزاي ومجلد إزاي فأنا قولت أنا عايز يبقى عندي الموسوعة دي وفعلًا جبتها، ونور الشريف اللي قالي لازم تستمر".

وأكمل حديثه قائلًا: "نور الشريف قالي الاستمرارية هي أساس السينما إوعى تبعد حتى لو عندك فيلم مش حلو والسيناريو مش عاجبك وتختار بينه وبين إنك تقعد في البيت لأ متقعدش في البيت، لأن وأنت بتشتغل هيجيلك السيناريو اللي يعجبك لغاية ما تبقى قادر تتحكم ومتعملش غير الكويس".

خالد النبوي يكشف عن سبب دخوله مجال التمثيل:

وأوضح الفنان خالد النبوي أن السبب وراء طرقه لباب التمثيل هو الفنان الراحل أحمد زكي، حيث قال: "ممكن تبقى نجم عن طريق إنك تخلي شخصياتك نجوم زي أحمد زكي، أحمد زكي بيعمل الشخصية بتبقى نجمة، زي أنك عايز تشوف البيه البواب الشخصية بتبقى النجم وبعدين أحمد زكي بيجي وراها، أنا بتعلم لما بتفرج على أحمد زكي، ولولا أحمد زكي مكنتش هفكر في التمثيل، وأنا كنت بقول لنفسي أنت هتبقى نجيب الريحاني، لأني كنت بتفرج عليه بقول ده مش معقول"

وأضاف قائلًا: "المجهود نمرة 1، والالتزام بمجموعة أشياء من ضمنها المجهود، أنا أصلي شوفت فؤاد المهندس وقعدت معاه، وأستاذ عبد المنعم مدبولي ومثلت معاه سنة على المسرح، وشوفت أحمد زكي ومحمود مرسي ومثلت مع محمود مرسي في الإذاعة، والحلم أنك نفسك تبقى زي دول، فعشان تبقى دول يكلفك حياتك بلا شك".