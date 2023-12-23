نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العسيلي عن دعوات إلغاء الحفلات تضامنا مع غزة: "ده أكل عيشنا وفي ناس مسئولة مننا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محمود العسيلي، على الدعوات التي تطالب بإلغاء الحفلات تضامنا مع أحداث غزة، قائلا: "مع سخونة الأحداث في البداية كان ممكن تلغي حفلات في الأول لمدة شهر واتنين ولكن بعد كده مش هينفع تلغي وده أكل عيشنا وفي ناس مسئولة مننا".

وأوضح محمود العسيلي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الغناء والحفلات جزء من شغلنا وفيه بهجة واحتفال ولكن هو مثل أي شغل آخر، مضيفا: "الحياة لازم تستمر وممكن تفكر تتبرع بجزء من حفلاتك لغزة أو الهلال الأحمر وده اللي هنعمله في حفلات شهر فبراير هنتبرع بجزء كبير لمواطني غزة".

واستكمل: "في الأول الوضع كان صعب وهو لسه صعب لكن الحياة لازم تستمر ولازم نشتغل والإنسان لازم يساعد بشكل ايجابي مش شعارات ولازم يكون في حاجة مفيدة على الأرض لان الناس اللي بتهاجم بتروح شغلها وفي ناس مسئولين معهم عائلات، والمساعدة تكون بحاجة ايجابية"، مؤكدا أن السوشيال ميديا كارثة من كوارث الزمن وممكن تذبح أي شخصية.

آخر أعمال الفنان محمود العسيلي

ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمود العسيلي، هي أغنية «خطير»، التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، الأغنية من ألحان محمود العسيلي وكلمات مصطفى ناصر وتوزيع رامي سمير، وطرح العسيلى يوتيوب مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة،أغنيته الجديدة "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله، وايضا طرح أغنية بايظة.

كلمات اغنية بايظة لـ محمود العسيلي

وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي: أنا وانت بس ياست الحسن لو كل الدنيا غالبها الحزن..إحنا هنتجنن مش مهم ماهي كده كده بايظه، نضربها طبنجه طلقه برمح نسهر أنا وأنت لحد الصبح.. إن شاالله حتى نبات في القسم ماهي كده كده بايظه.. وفيها ايه لو مش عايزه تحلو الدنيا دي لو محلوتش احنا نحليها.