طرح الإعلان التشويقي لفيلم 'عادل مش عادل'

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الصفحة الرسمية لفيلم عادل مش عادل عبر موقع انستجرام، برومو الفيلم التشويقي، وعلقت: الإعلان التشويقي لفيلم عادل مش عادل، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ومن خلال مشاهدة البرومو ونرى أن أحداثه تدور في إطار كوميدي اجتماعي.

شخصية أحمد الفيشاوى في فيلم “عادل مش عادل"

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"

أبطال فيلم عادل مش عادل

يشارك في بطولة فيلم عادل مش عادل، الفنان أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمد أوتاكا، محمود البزاوي، وآخرين، والعمل من تأليف أدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

قصة فيلم عادل مش عادل

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، وينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أحدث أعمال احمد الفيشاوي

ويذكر ان الفنان أحمد الفيشاوي قد انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم"،ومن المقرر طرحه بالسينمات قريبًا، ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين منهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وآخرون من النجوم، ومن إنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، بدء الفيشاوي في تصوير مشاهده من فيلم "أولاد رزق 3" بالرياض، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم منهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، وانضم مؤخرا للجزء الثالث كل من آسر ياسين، ماجد الكدواني، سيد رجب، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان “بنقدر ظروفك”، وهو بطولة نسرين طافش، محمد محمود،عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.