نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نور النبوي وكزبرة يطرحان أغنية "اسأل عني" من فيلم "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم نور النبوي ومطرب المهرجانات الشعبية كزبرة، غدًا، لطرح أغنية جديدة بعنوان "اسأل عني" عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية.

نور النبوي يروج لأغنية "اسأل عني"

وروج نور النبوي لأغنية اسأل عني عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.



وشارك بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "استنوا اغنية اسأل عني بكرة من فيلم الحريفة".

أبطال فيلم الحريفة

الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم التركوآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، العالمي أحمد حسامميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.



أحداث فيلم الحريفة

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكوميةوهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشبابومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ضيوف شرف فيلم الحريفة



ومن خلال التريلر نجد تواجد مجموعة من ضيوف الشرف سواء لاعبي كرة سابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة، وصانعي محتوى مثل عمر الطوبجي، ومشاهير التيك توك مثل شبيه صلاح وماني وفاندايك، وجاءت الإشادات كبيرة علىموسيقى الفيلم التي كانت واضحة في الإعلان ومن المتوقع أن تكون جزء أساسي من الفيلم وهي مزيكا الوايلي التي لاقت انتشارًا واسعًا الفترة الماضية.

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