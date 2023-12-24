انت الأن تتابع خبر مي كساب تخطف القلوب بحفل دير جيست.. لوك جديد بشكل مختلف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة مي كساب بحضور ملفت لحفل توزيع جوائز دير جيست 2023، بخطفت القلوب بإطلالتها المتميزة التي نالت على إعجاب الكثيرون، فمن بعد إنقاص وزنها الواضح للجميع، أصبحت دائمًا ما تثير الجدل في كل ظهور جديد لها، فأصبحت قادرة على الظهور بقوام ممشوق ومتناسق، وهذا هو ما يجعلها تلفت لها الأنظار والانتباه في أي مكان وأي مناسبة تظهر بها، وهذا هو مايجعلها دائمًا تنال على إعجاب عدد كبير من محبيها ومتابعيها.

مي كساب في حفل دير جيست

حرصت النجمة مي كساب على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، وقد تسبب هذا الظهور في إثارة حالة من الجدل بعد إنقاص الوزن، فقوامها المتناسق جعلها دائمًا تلفت لها الأنظار وتخطف القلوب.

تألقت مي بإطلالتها الجديدة من خلال اختيارها فستان أسود مع الدانتيل الأخضر، واستطاعت من خلاله أن تخطف لها الأنظار والقلوب بقوامها الرشيق والمتناسق.

أما عن النالحية الجمالية ففضلت مي أن تستعين ييعض لمسات المكياج البسيطة، لتبرز من خلالها مدى جمال ورقة ملامحها، بالإضافة إلى أنها تركت خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بطريقة بسيطة، وهذا هو ما جعلها تظهر بإطلالة متألقة ومتناسقة.

انطلق حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست 2023 يوم السبت، وذلك وسط حضور كبير لألمع وأكبر نجوم الفن، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع زوجته الفنانة روجينا، والمخرج محمد سامي مع زوجته الفنانة مي عمر، وأيضًا الفنانة جومانا مراد والفنانة أنوشكا والفنانة إلهام شاهين والفنانة عبير صبري، والراقصة دينا.