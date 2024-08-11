هاريس: القوة مع الشعب وسيحسم الأمر خلال 87 يوما من الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - وعدت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، بالعمل على إلغاء الضرائب والإكراميات المدفوعة لعمال المطاعم وغيرهم من موظفي الخدمات، وهو ما يتوافق مع تعهد قطعه خصمها في نوفمبر، دونالد ترامب، وخلق حالة نادرة من التداخل السياسي من كلا الجانبين.

جاء ذلك خلال تواجد مرشحة الديمقراطيين داخل تجمع حاشد في حرم جامعة نيفادا في لاس فيجاس، اليوم الأحد، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على صناعات الفنادق والمطاعم والترفيه.

وقالت هاريس إن وعدها للجميع أصبح رئيسًا، وستواصل الكفاح من أجل الأسر العاملة بأمريكا ورفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على الإكراميات للعاملين في مجال الخدمات والضيافة.

وتابعت: "القوة مع الشعب وسيحسم الأمر خلال 87 يومًا من الآن، سنواجه سؤالًا حول الوطن الذي نريد أن نعيش فيه".

فيما، رد ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة، حيث نشر أن هاريس "قامت فقط بنسخ سياستي بشأن عدم فرض ضرائب على الإكراميات، والفرق هو أنها لن تفعل ذلك، إنها تريد ذلك فقط لأغراض سياسية، وليس لديها أي أفكار، ولا يمكنها إلا أن تسرق مني".

جاءت هاريس وزميلها في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إلى نيفادا كمحطة أخيرة في حملة انتخابية، أظهرت فيها حزبهما طاقة جديدة بعد خروج الرئيس جو بايدن من السباق وتأييده لهاريس.

وقالت حملتها الانتخابية إنّ نائبة الرئيس ستقيم يوم الأحد حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، جمعت بالفعل أكثر من 12 مليون دولار، وستكون رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي من بين المتحدثين.