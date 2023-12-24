انت الأن تتابع خبر من هي الفنانة عبير نعمة؟.. انهارت من البكاء على المسرح وأعلنت طلاقها بالفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحييت المطربة اللبنانية عبير نعمة حفلً فى منطقة أنطلياس في لبنان وأثناء غنائها أغنيتها “بعدني بحبك” لم تتمكن من إكمال الأغنية وبكت بحرقة شديدة وهي تغني المقطع الذي تقول فيه: “بحبك بعدني بحبك وكل شي خصو فينا بيزعلني، صعبة شيلك من قلبي ولهلق بعدو غيابك يقتلني” وتأثر عدد كبير من الجمهور معها بشدة عندما لم تتمكن نعمة من استكمال أغنيتها، بسبب انهيارها من البكاء.

الفنانة عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح

ظلت عبير تبكي بشدة وحاول الجمهور دعمها بواسطة التصفيق لها وبدأوا بغناء الأغنية بدلًا منها لتشجيعها على استكمال الغناء، لتنظر للجمهور وتقول لهم “لقد تطلقت”.

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تفاصيل طلاق عبير نعمة

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كشفت الفنانة اللبنانية خلال مداخلة تلفزيونية أن الانفصال بينها وبين زوجها الموسيقي جوليو عيد تم منذ عامين لكن اللحظة اللي عاشتها على المسرح أمس كانت أقوى منها، وأنها منذ سنتين تمر بحالة من التخبط الشديد في حياتها الخاصة، بس كانت تخفى مشاعرها وكان الأصحاب والأهل والأقارب فقط على علم بطلاقي لأنها لم تكن جاهزة للإعلان عن الطلاق أبدًا، هو كان حب حياتي الوحيد وهو اليوم الصديق والسند، ولكن للأسف لم نستطع الاستمرار مع بعض، وهذا الأمر لا يمنع أنه من أحلى الناس اللي قابلتهم في حياتها كلها.

طلبت عبير من الجمهور أن لا يشوه صورة أي حد فيهم بأي ظرف من الظروف، مؤكدة أن هناك كتير من الإعلاميين كانوا يعلموا أننا منفصلين لكنهم احترموا رغبتي في عدم الإفصاح عن تفاصيل هذا الموضوع الخاص جدًا.

من هي عبير نعمة؟

عبير نعمة فنانة لبنانية من مواليد 19 مايو 1980 ، هي أول فنانة عربية في الشرق الأوسط توقع عقد إنتاج مع الشركة العالمية Universal Music Mena، تتميز بقدرتها الفائقة على غناء مختلف الأنماط الموسيقية. تمتلك صوتًا قويًا وعاطفيًا، تستطيع تقديم الأغاني بأساليب متعددة لتتناسب مع الأجواء الموسيقية المتنوعة، حائزة على جائزة الـ murex d’or ثلاث مرات، قامت ببطولة عرض “أبيض وأسود” أضخم عمل مسرحي غنائي تم تقديمه بأحدث التقنيات الموجودة في العالم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت ،اختارتها هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي لـ تأليف وإعداد موسيقى جائزة الشيخ زايد للكتاب.