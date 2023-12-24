الخميس والجمعة.. إيناس الدغيدي ضيفة "حبر سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين، ومن المقرر أن تتحدث عن مسيرتها الفنية وأرائها في النجوم.



إيناس الدغيدي في حبر سري

وقالت إيناس الدغيدي خلال البرومو الترويجي في برنامج “حبر سري”:“ قدمت مواسم ناجحة من برنامج شيخ الحارة، ولكن قررت التوقف عنها لأن تقديم البرامج ليس هدفي، ولكن لا يعني ذلك ألا أقدم برامج مجددًا، وعن عملها كمخرجة، تابعت: أنا مخرجة نجمة شباك والناس بتدخل الأفلام بسبب اسمي، أما عن الخيانة، اختتمت: تعرضت لها من قبل وكل الرجالة خاينة”.



إيناس الدغيدي في مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن إيناس الدغيدي حرصت على حضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي أُسدل الستار عليها أول أمس الخميس، وحضرت إيناس جلسة حوارية لصديقتها يسرل وقالت خلالها:“يسرا وعلاقتها بربنا غريبة جدًا مش زينا ومش مسألة صلاة ولا صوم، وهي مرتبطة بربنا وبالدعوات وبالإيمان الذي يمثل جزء من نجاحها، حيث تقوم بالدعاء بيقين من أجل تحقيق أمر ما، وبالفعل يتحقق في النهاية”.



نجوم اكتشفتهم إيناس الدغيدي

وكشفت إيناس الدغيدي سابقًا عن النجوم الذين اكتشفتهم فنيًا، كما تحدثت عن أحد مشاريعها التي توقفت في السنوات الأخيرة، وذلك خلال لقائها مع قناة رؤيا مصر.

وواصلت: اكتشاف النجوم الجديدة في الأساس هو دور المخرج، وفعلت ذلك أيضًا مع فيفي عبده التي كنت سببًا في دخولها التمثيل بفيلم إمرأة واحدة لا تكفي، كما قدمت محمد رجب بعدما كان سيهاجر وأعطيته دور في أحد أفلامي.