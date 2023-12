نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكشاي كومار يعلن ضم سنجاي دوت لأبطال فيلم Welcome To The Jungle في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الهندي اكشاي كومار عن ضم النجم القدير سنجاي دوت لأبطال فيلمه الجديد Welcome To The Jungle عبر منشور له على إنستجرام.

ووفق موقع انديا توداي، فإن اكشاي قام بنشر مقطع ترويجي يجمعه بنجم السينما الهندي، وكانا في جولة معا على الاحصنة.

وكان قد استغل النجم أكشاي كومار مناسبة ذكرى عيد مولده لطرح أول مقطع تشويقي لفيلمه الجديد Welcome 3 الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة ناجحة.

ونقل موقع انديا توداي المقطع التشويقي للفيلم، الذي يضم تشكيلة كبيرة من نجوم بوليوود، ومنهم ديشا باتاني، وسانجاي دوت.

والفيلم الذي أعلن عنه كومار سيحمل هذه المرة عنوان مميز، هو 'Welcome To The Jungle.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة اعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع انديا توداي، الفيلم تقرر ايضا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع انديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Hera Pheri ، هو من أفلام بوليوود الناجحة، التي طرحت من قبل من بطولة مجموعة مميزة من نجوم السينما الهندية.

والأجزاء السابقة من الفيلم، شارك في بطولتها نجوم كبار من ضمنهم سونيل شيتي، وباريش روال، وابهيشيك باتشان، ونانا بيتكار.

أيضا شارك في بطولة الاجزاء السابقة من الفليم، الممثلة الهندية ساكشي تشودري، والنجم الكبير سانجاي دوت.