نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشربيني تهنىء شام الذهبي بمناسبة ولادتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الإعلامية رضوى الشربيني شام الذهبي بمناسبة قدوم مولودتها من خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

منشور

كتبت رضوى الشربيني:' ألف مبروك يا أحلى شام في الدنيا.

أصالة

حرصت الفنانة أصالة عن الإعلان عن اسم أول حفيدة لها من ابنتها شام، وطالبت من جمهورها الدعاء من أجل سلامة ابنتها وحفيدتها، حيث شاركت متابعيها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت أصالة تعليقًا قالت فيه:" الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال إبنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام".



وأضافت:" أدعوا لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتًا حسنًا وأن يملأ قلبها حب وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين آمين"

وفور مشاركة المنشور نالت أصالة تهنئات كثيرة أبرزها:ألف سلامة عليها ربنا يحفظها من كل شر، فيما علقت الفنانة بلقيس ألف مبروك ي حبيبتي تتربى في عزكم والله يجعلها من الذرية الصالحة، وعلقت الفنانة هدى حسين ألف مبرووك تتربى بعزكم، وغيرها من التعليقات.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أصالة أغنية جنة الحب، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

تعال نبني جنة الحب بسكوت

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

طول العمر خلك معي صوره وصوت

لا تطري الفرقا وتفرح عداتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي