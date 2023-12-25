نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهيم: لم نبدأ تصوير مسلسل "جعفر العمدة" حتى الآن.. وسعيد بتجربتي في فيلم "أبو نسب"(حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع الفنان أحمد فهيم جذب قلوب الجمهور وعقولهم في مسلسل “ جعفر العمدة” في السباق الرمضاني الماضي، ومازالت مشاهده تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتحولت إلى كوميك، وأحبه أكثر وأكثر الجمهور عندما عرف صلة القرابة التي تجمع بينه وبين الفنان القدير الراحل خالد صالح وأنه نجل شقيقته، فتميز بأدواره المختلفة، ويحل علينا مرة أخري بدور جديد ومختلف بفيلم “ أبو نسب” وهذا ما سيحدثنا عنه أثناء لقائه مع دوت الخليج الفني.

الفنان أحمد فهيم ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

في البداية.. حدثنا عن دورك في فيلم "أبو نسب" ؟



أجسد شخصية ضابط في الفيلم وباقي التفاصيل أريد أن تكون مفاجأة.

كيف تم ترشيحك للدور ؟



تم ترشيحي من قَبل المخرج رامي إمام.

كلمنا عن الكواليس مع المخرج رامي إمام ومحمد إمام وباقي فريق العمل ؟

كواليس الشخصية كانت صعبة، ولكني سعدت أني عملت مع أساتذة الفن مثل المخرج رامي إمام والفنانة ياسمين صبري والفنان محمد إمام والفنان القدير ماجد الكدواني، وتشرفت بأن تكون الكواليس الأكثر مع نجم كبير مثل النجم ماجد الكدواني، وأتوقع نجاح الفيلم بشكل كبير.

بعد تكريمك في مهرجان وشوشة.. فكيف يكون شعورك عندما يكون تصويت من قَبل النجوم وليس لجنة تحكيم ؟



يكون شعور بالسعادة والفخر لأن الجمهور هو الذي يصنع النجم ويحكم عليه إذا كان يستحق النجومية أم لا.

هل مسلسل "جعفر العمدة" سيكون في السباق الرمضاني المقبل ؟



حتى ذلك الوقت لا، ولم نبدأ التصوير حتى الآن

هل ستشارك في السباق الرمضاني المقبل بعمل آخر ؟



لا

ما الأعمال القادمة ؟



حكاية "حدوتة منسية" التي ستعرض في الأيام المقبلة.