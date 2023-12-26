محمد عدوية لـ يارا أحمد: محمد رمضان موهوب ومجتهد.. وبحضر لعمل مع والدي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان محمد عدوية عن ردود أفعال آخر أعماله الغنائية "قبطان سفينتي" وعن أعماله المقبلة مع الإعلامية يارا أحمد والذي يعرض على قناة هي.

ردود الأفعال على أغنية قبطان سفينتي

وقال محمد عدوية لـ "يارا أحمد" عن ردود الأفعال: الحمد لله الواحد بيجتهد ويعمل اللي عليه وبيعمل حاجة جديدة وفي الآخر بيستنى رد فعل الناس، والحمد لله في ردود فعل حلوة بس أنا مبحبش أتكلم على الكلام ده وأخلي الناس هي اللي تحكم.

وبسؤاله عن تعليق أحد المتابعين له إنه بعيد عن التريند، قال: “أنا بحب دايمًا أعمل مختلف ومبيهمنيش اللي هو هيعمل ايه وبحب أعمل حاجة تعيش”.

وعن تحضيره اغنية جديدة مع والده الفنان أحمد عدوية، قال: ده الأستاذ الكبير بتاعنا ده الأسطورة،بنعمل حاجة بس لسه بنشوف الكلام بتاعها اللي هيليق وبنشوف اللحن لسه تحت ورشة عمل.

وعن أكثر شيء تعلمه من والده، أوضح قائلًا: إبقى نفسك وخليك نفسك أهم حاجة تبقى أنت ليك الهدف والحلم بتاعك اللي إنت مقتنع بيه مش مهم هيعمل إيه ومش مهم هينجح بإنهي طريقة مش مهم هيوصل لغاية فين إنت تصدق حلمك أهم حاجة، متابعًا: ده التارجيت بتاع الأستاذ طول عمره كان هو لما طلع في وسط السبعينات والستينات كان في العمالقة طبعًا الأستاذ عبد الحليم والسيدة أم كلثوم طلع هو بلون مختلف وفضل وراه لغاية مابقى أحمد عدوية.

تجربته مع والده ومحمد رمضان

وعن تجربته برفقة والده أحمد عدوية ومحمد رمضان، قال: "محمد ممثل موهوب جدًا وهو موهوب ومجتهد بصراحة الشخصية دي مجتهدة جدًا وربنا يوفقه، وطبعًا كانت حاجة حلوة جدًا وكانت خطوة جميلة إن إحنا التلاتة نجتمع في عمل واحد لإن من حسن حظي إني أبقى مع أبويا الاسطورة بتاع الغناء الشعبي ومعايا محمد رمضان طبعًا رمضان ربنا يحفظه بني آدم بردو مجتهد جدًا فكانت حلوة طبعًا وربنا وفقنا فيها.

وعن أعماله المقبلة: "بحضر لأغنية تانية بس نخلي دي بس تاخد وقتها شوية أنا بحب أدي كل حاجة حقها في السمع مش مستعجل على إنها تتسمع بسرعة أهم حاجة تاخد وقتها في سمعها.

مواعيد برنامج free time

برنامج "free time" تقدمه الاعلامية يارا أحمد والاعلاميةنسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الجمعة في الساعة الخامسة مساءً وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.