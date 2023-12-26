تفاصيل شخصية ملك أحمد زاهر في مسلسل "محارب".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانه ملك أحمد زاهر مؤخرًا إلى قائمة أبطال مسلسل “محارب” بطولة الفنان حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.





تفاصيل شخصية ملك زاهر في “محارب”





وتجسد “ملك خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى “راندا” تعشق العمل بالسوشيال ميديا، ومن ضمن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي،وتظهر لأول مرة خلال مسيرتها الفنية بدور شر.





أحداث مسلسل “محارب”

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي شعبي، حول سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بينأبطال العمل.

أبطال مسلسل “محارب”

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، شيري عادل، كريم عفيفي، ماجد المصري، سلوى عثمان، ملكأحمد زاهر، نور محمود، وجاري التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة الحالية، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال ملك أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر فى دراما رمضان كان مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض عام 2021، والعمل من بطولة أحمد السقاوأمير كرارة ومي عمر ومن تأليف وإخراج محمد سامي.