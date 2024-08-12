عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة صيفية ساحرة

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء من الأناقة والجاذبية، شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها على إنستجرام صورة جديدة بإطلالة صيفية مشرقة، حيث ظهرت بفستان أصفر منقوش يعكس جمالها ورشاقتها، ونجحت بإبهار جمهورها كالعادة من خلال لمساتها الجمالية البسيطة التي أضافت لرونقها الطبيعي.

إطلالة صيفية أنيقة

تألقت عائشة بفستان أصفر مفتوح بتصميم عصري، أضفى عليها لمسة من الحيوية والشباب، تميز الفستان بنقوشه الجذابة التي تناسب أجواء الصيف وأضفت على إطلالتها بهجة وإشراقًا.

واختارت عائشة لمسات رقيقة من المكياج، أكملت بها سحر إطلالتها، ما جعلها حديث متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجاحات فنية مستمرة

عائشة بن أحمد تستمر في تحقيق النجاحات على الصعيد الفني، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "دون سابق إنذار"، الذي لاقى إعجاب الجمهور والنقاد،شاركها في البطولة النجم آسر ياسين ونخبة من الفنانين مثل نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، عمر الشناوي، والفنانة بسمة في ظهور خاص، والعمل من إخراج هاني خليفة.

قصة مليئة بالإثارة والتشويق

ينتمي "دون سابق إنذار" إلى نوعية الأعمال الدرامية التي تمزج بين الإثارة والتشويق، حيث يروي قصة الزوجين ماجد وليلى، اللذين يواجهان سلسلة من الأزمات قبل وبعد ولادة طفلهما الأول.

تتعقد الأمور عندما يكتشف مروان، صديق ماجد، سرًا صغيرًا عن طريق الصدفة، فيجد نفسه في دوامة من الأحداث التي تغير مجرى حياته.

موسيقى العمل تضيف لمسة خاصة

أطلقت الشركة المنتجة للمسلسل أغنية خاصة تحمل صوت النجم أحمد سعد، بعنوان "مالناش غير بعضنا".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ونجحت في جذب انتباه الجمهور وإضافة عمق عاطفي للعمل الدرامي.