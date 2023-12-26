نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “يارب شفاك”.. عنبة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عنبة عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات انستجرام.





وكتب عنبة عبر حسابه في إنستجرام قائلًا: “يا رب شفاك".





فيلم عصابة عظيمة



وينتظر عنبة عرض فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرحالزاهد، وعنبة، ويضم أيضًا عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائلإحسان، وإنتاج إسعاد يونس.



أحداث عصابة عظيمة



يتناول "عصابة عظيمة" قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجدكريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات، الفيلم يضم أيضًا فرح الزاهد التي تجسد دور زوجة كريم عفيفي.





عنبة يستعد لطرح أغنية بخروني





يستعد مطرب المهرجانات الشعبية عنبة لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "بخروني"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميعالمنصات الغنائية.





وأعلن عنبة عن طرح الأغنية وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب قائلًا: "كليب بخروني في بداية السنه الجديدة متخافوش ولكن احذروا".





آخر أعمال عنبة





ويذكر أن آخر أعمال الفنان عنبة مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023،ولعب خلاله دور شاب يدعى بويكا، ويقوم بمساعدة يسرا وأبنائها بعد عودتهم لمصر من كندا، ويقع في حب ابنتها على مدار الأحداث وتلعبدورها الفنانة مايان السيد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور بالوطن العربي.