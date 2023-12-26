عماد صفوت يواصل تألقه في الدراما بـ "صيد العقارب" (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاحه في "جعفر العمدة" و"صوت وصورة"..

يواصل الفنان عماد صفوت، تألقه في الدراما المصرية، حيث يشارك في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

إضافة قوية للدراما المصرية

ويأتي هذا التعاون بعد أن أثبت صفوت نفسه بجدارة في مسلسلات "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، و"صوت وصورة" لحنان مطاوع، حيث قدم أدوارًا مختلفة ومميزة، نال عليها إشادة النقاد والجمهور.

صيد العقارب

قضايا صيد العقارب

وفي مسلسل "صيد العقارب"، يجسد صفوت شخصية تواجه العديد من التحديات تقلب الأحداث رأسا على عقب، وهو ما يتطلب منه الكثير من التركيز والأداء الجيد، خاصةً وأن المسلسل يتناول العديد من القضايا الهامة في المجتمع.

صيد العقارب

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، سيمون، عماد صفوت، ميار الغيطي، رياض الخولي، سامية عاطف، عفاف رشاد، محمد أحمد ماهر، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

نجاح جماهيري ضخم لـ جعفر العمدة

يذكر أن الفنان عماد صفوت خطف الأنظار إليه رمضان الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، من إخراج محمد سامي.