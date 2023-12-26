نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الفن الأصيل" بقصر الأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية بالسيدة زينب التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة وليد قانوش، حفل جديد لفرقة "الفن الأصيل" برئاسة الأستاذ عادل السيد، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر في الساعة السادسة، إحتفالًا بذكرى رحيل الموسيقار فريد الاطرش.

حفل لروائع وأغاني الموسيقار فريد الأطرش



يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من روائع أغاني وألحان الموسيقار "فريد الأطرش"، ويقام الحفل بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار "فريد الأطرش".

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة