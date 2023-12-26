حماقي يعلن إحياء حفل بطولة السوبر المصري في أبو ظبي.. الفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن المطرب محمد حماقي، عن احياء الحفل الختامي لبطوله “كاس السوبر المصري”، 28 ديسمبر الجاري، حيث تقام البطولة في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يقدم السوبر ستار محمد حماقي، عدد من الأغاني التي نجح من خلالها طوال مسيرته الفنية السنوات الماضية.

محمد حماقي يتضامن مع غزة

ومن جانبه، كان قد أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، عن تبرعه بجميع أرباح حفلاته لصالح الهلال الأحمر دعمًا لأهالي فلسطين؛ حيث استشهد بمواقف كوكب الشرق أم كلثوم في حرب أكتوبر 73 وتبرعها بأرباح حفلاتها لصالح الجيش المصري.

وكتب حماقي: طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة. دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري المجهود الحربي.. وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت إني هستخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله.

بداية حماقي الفنية



بدأت علاقة «حماقي» بالغناء في عام 1997 عندما قدم أول أغانيه «الحلو يحب الحنية» في ألبوم غنائي بعنوان «لقاء النجوم 3» والذي شارك فيه مع «محمد منير» و«حميد الشاعري» والمطربة المعتزلة «حنان».

أغاني منفردة لحماقي



صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة، في 2000 شارك «حماقي» في أوبريت «القدس هترجع لنا» والذي ساهم في معرفة الجمهور به. أصدر «حماقي» ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان «خلينا نعيش» بعد أن قدمه الموزع الموسيقى «طارق مدكور» للمنتج الفني «نصيف قزمان» صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرًا، وحقق ألبوم «حماقي» نجاحًا كبيرًا.

عن بطوله السوبر المصري

ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم أن 25 ديسمبر سيكون موعدًا لمباراتى فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر.

