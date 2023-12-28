نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلين بوويل يكشف عن تفاصيل فيلم Twister القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الممثل الشاب جلين بوويل عن أنه سيكون هناك جزء ثاني مرتقب من فيلم الإثارة والحركة Twister، الذي يدور حول مجموعة علماء يواجهون أعاصير مدمرة في محاولة لإنقاذ الكوكب منها.

فيلم Twister

ووفق التصريحات التي نقلها عنه ديد لاين، قال جلين بوويل أن الفيلم القادم من Twister، لن يكون نسخة معاد صناعتها من العمل، كما أنها لن تكون جزء ثاني مكمل للجزء الأول الذي طرح في عام 1996 من بطولة هيلين هانت.

ويعيش جلين بوويل حالة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، بعد ما حققه من نجاح كبير عبر أحدث أعماله السينمائي، الذي من بطولة سيدني سويني.

فيلم Scream Queens

ووفق ديد لاين، يستعد جلين بوويل لمشروع فني جديد قريبًا، يعود خلاله للتعاون مع مخرج فيلم Scream Queens، المخرج ريان مورفي.

ويقول الموقع أن العمل الفني الجديد، هو مسرحية تعرض عبر مسرح برودواي وتدور في إطار موسيقي راقص.

فيلم "توب جن: مافريك"

أيضًا الممثل الشاب جلين بوويل، سبق له المشاركة في بطولة مجموعة من الأعمال السينمائي البارزة، كان أحدثها مشاركته في أحداث فيلم "توب جن: مافريك".

هذا الفيلم جسد به بوويل واحدًا من أدواء الطيارين المقاتلين الرئيسيين، بمشاركة النجم الكبير توم كروز في دور البطولة الرئيسي.

وشارك خلال عام 2022 الماضي جلين بوويل في بطولة فيلم حربي بعنوان "ديفوشن"، والفيلم الرومانسي "ست إت أب" إنتاج عام 2018.

والفيلم الجديد شهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي تولى مهمة إخراج الفيلم.

وهو من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على إعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.