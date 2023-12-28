عمرو دياب يطرح "بيوحشنا" أول أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل أول أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وجاءت الأغنية بعنوان "بيوحشنا"، وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

صناع أغنية “بيوحشنا”لعمرو دياب

أغنية “بيوحشنا” من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، هندسة صوت وميكس وماستر أمير محروس، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

تفاصيل ألبوم “مكانك” لعمرو دياب

وسوف يطرح الفنان عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك "على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة، وذلك عبر تطبيق أنغامي، في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات، وعدد أغاني الألبوم ١٢ أغنية.

اسماء الشعراء والملحنين المشاركين في ألبوم “مكانك” لعمرو دياب

ويتعاون عمرو دياب، في ألبوم مكانك مع الشعراء بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة، ومن الملحنين يتعاون مع خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي، ومن الموزعين يتعاون مع نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم.

عمرو دياب الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، كما تصدرت أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في نفس العام.