المخرج أحمد عبد العال ينتهي من تصوير "المنبر" وزينة آخر ضيوف الشرف

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتهى المخرج أحمد عبد العال مساء اليوم الخميس من تصوير أخر مشاهد فيلم "المنبر"، والذى يتناول حكايات وتفاصيل مهمة عن الأزهر الشريف، وصورت أمس النجمة زينة مشاهدها كضيفة شرف جديدة للفيلم، لتصبح آخر الفنانين المنضمين للعمل، بعدما انتهى عدد كبير من ضيوف الشرف من تصوير مشاهدهم منهم أحمد عبد العزيز وأشرف زكى وسامح الصريطى وعمرو صحصاح، حيث يعتمد العمل على عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين.

أحداث فيلم المنبر

الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطاني.

نجوم فيلم المنبر

ويضم فيلم المنبر مجموعة كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وأحمد عزمى وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وآيتن عامر.

الأزهر الشريف

ومن المعروف أن الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م.