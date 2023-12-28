الإدعاءات الكاذبة ليس لها إلا القانون.. مدحت العدل يرد على بيان محسن جابر وشركة ستارز

القاهرة - محمد ابراهيم - وصف الدكتور مدحت العدل، المؤلف والمنتج ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، البيان الصادر عن شركة ستارز للإنتاج الفني بالباهت والمتهالك، ولا يتضمن سوى إدعاءات كاذبة، وأضاف أنه سيلجأ إلى القانون لأخذ حقه.

تفاصيل البيان



كان المنتج محسن جابر قد أصدر بيانًا يدعي فيه اعتداء شركة العدل جروب على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلك حقوقها شركة ستارز للإنتاج الفني باستخدامها في أعمال تلفزيونية من إنتاج شركة العدل جروب، وأن جمعية المؤلفين والملحنين التي يرأسها الدكتور مدحت العدل قد صرحت بغير حق باستخدام تلك الأغاني، وأنه بذلك يخلط بين رئاسته للجمعية وبين أعماله ومصالحه الخاصة

تصريحات مدحت العدل



ومن جانبه قال الدكتور مدحت العدل في بيان صحفي له أن اسمه واسم شركة العدل جروب وسمعتها أكبر من مثل هذه الإدعاءات المرسلة والتي لا تستند إلى حقائق، وأن تعمد الخلط بين مصالحه الشخصية ومصادفة رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في الوقت الحالي يعكس تهافت هذا الإدعاء، وأن القانون يجرم انتحال الحقوق واستباحتها وعليه فإنه سيلجأ إلى القانون للفصل في هذا البيان الكاذب شكلًا وموضوعًا.



وردًا على إدعاء بيان شركة ستارز للإنتاج الفني المملوكة للمنتج محسن جابر بعدم أحقية جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باستصدار تراخيص الأداء وإعادة النشر للأغاني، أصدر المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الدكتور حسام لطفي، بيانًا خاصًا باسم الجمعية جاء فيه: "تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وهي جمعية أهلية مركزية، أنها وحدها دون غيرها صاحبة الحق في الترخيص والأداء العلني وإعادة النشر لأي من أغاني المؤلفين والملحنين من أعضائها بما في ذلك الأغاني التي سجلتها السيدة أم كلثوم، بصوتها باسم ولحساب صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات."