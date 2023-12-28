غدًا.. أمينة تطرح كليب "أبو سمارة" تزامنًا مع إحتفالات رأس السنة.. (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تطرح الفنانة والمطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها الذى تحمل إسم "ابو سماره"، على طريقة الفيديو كليب غدًا الجمعة الساعة 6 مساءً تزامنًا مع إحتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

تصريحات أمينة

وأكدت أمينة في تصريحات صحفية لها بأنها تراهن على نجاح كليب "ابو سماره"، حيث أنه يحمل الكثير من المفاجآت، لافته، بأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت أمينة بأنها تسعى دائمًا فى أختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود الغير مرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

تفاصيل أغنية أبو سمارة

وقالت أمينة بأن كليب "أبو سمارة" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسي وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

فيلم «حمص وحلاوة»

وفى سياق آخر تنتظر النجمة أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذي تدور قصته فق إطار كوميدي رومانسي مغلف ببعض الأغاني لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربي.

تفاصيل أغنية فيلم “حمص وحلاوة”

وفي سياق متصل كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جودة.

وجدير بالذكر بأن طرحت الشركة المنتجة خلال الفترة المنصرمة البوستر والبرومو الدعائي الأول لفيلم "حمص وحلاوة"، إذ تصدر تريند السويشيال ميديا وهو من بطولة النجمان أمينة ومحمود الليثى وآخرين ومن تأليف سيد السبكى وإخراج الراحل أحمد البدرى.