محافظ الفيوم يناقش مع إدارة مهرجان الفيوم لأفلام البيئة لتنظيم الدورة الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مؤسسة مسار للثقافة والفنون، الإجراءات التنظيمية لمهرجان الفيوم الدولي للافلام البيئة والفنون المعاصرة بهدف الترويج الثقافي والسياحي لمحافظة الفيوم.

تفاصيل مهرجان الفيوم لأفلام البيئة



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وضم وفد مؤسسة مسار للثقافة والفنون كلًا من الاستاذ الدكتور سمير شاهين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والأستاذ سيد عبد الخالق مدير المهرجان، والأستاذة نيرمين عامر الأمين العام، والأستاذة ناهد صلاح المستشار الفني للمهرجان.

خلال اللقاء، تم تبادل الرؤى والمقترحات حول إجراءات تنظيم مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المقترح إقامته بشكل مبدئي خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات وتم مناقشة مطالب واحتياجات القائمين على تنظيم المهرجان، ودورهم في تنظيم عملية استقدام نجوم الفن والسينما، واختيار الأفلام المشاركة، واللجان، والمنظمين، وكذا الدعم اللوجيستي الذي من الممكن أن تقدمه المحافظة للقائمين على المهرجان.



أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بتنظيم هذا الحدث السينمائي الدولي على أرض محافظة الفيوم، لدوره في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، والتعريف بما تزخر به من مقومات سياحية وأثرية فريدة، مثمنًا اختيار المهرجان في عامه الأول مناقشة موضوعات تتعلق بالبيئة والمناخ، لافتًا إلى الميزة النسبية لقرب محافظة الفيوم من القاهرة، الأمر الذي سيكون إيجابيًا في تسهيل حركة وتنقلات المشاركين بالمهرجان.

ووجه المحافظ، وفد مؤسسة مسار للثقافة والفنون، بمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإقامة المهرجان، وإعداد تقرير شامل بجميع التفاصيل حول خطة عمل المهرجان من حيث الوقت، والتكلفة، والجهة التي ستتحمل هذه التكلفة، حتى يتسنى عقد اجتماع آخر للوقوف على الخطوات التنفيذية لهذا الحدث الكبير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والتنسيق مع الرعاة، لضمان خروج المهرجان بالشكل الذي يتناسب مع قيمة ومكانة المحافظة.