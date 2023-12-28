انت الأن تتابع خبر أسرة فيلم عصابة عظيمة تحتفل بعرضه الأول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت أسرة فيلم "عصابة عظيمة"، بعرضه للمرة الأولى في سينما "موفي" بالرياض بالمملكة العربية السعودية.



وحرص كافة أبطال الفيلم على الحضور، من بينهم الفنانة المصرية إسعاد يونس والفنان القدير محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، فرح الزاهد، ومخرج العمل وائل إحسان، بالإضافة إلى أدون كوين المدير التنفيذي لشركة "موفي"، وأحمد صبيح المنتج المنفذ ومدير عام الشركة العربية للسينما.



تدور أحداث الفيلم المقرر طرحه مطلع يناير(كانون الثاني) 2024، في إطار مليء بالكوميديا، حول شخصية كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق مع والدته التي تؤدي شخصيتها إسعاد يونس، على استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.



ويضم الفيلم إلى جانب إسعاد يونس كلا من: رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان وعدد من ضيوف الشرف بينهم: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان .