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بعد تصدره التريند.. تعرف على كلمات ألبوم "مكانك" لعمرو دياب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على كلمات ألبوم "مكانك" لعمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر ألبوم مكانك للفنان عمرو دياب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طرح 3 أغنيات أخرى، جاءوا على النحو الأتي: أغنية هتوحشنا وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم وهندسة صوت أمير محروس، فضلا عن أغنية سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، وألحان: محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم ‏ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، أغنية معرفش حد بالاسم ده فأتت من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، تسجيل صوت م. شيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور، أغنيتين بعنوان "ظبط مودها" من كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، أما أغنية "واخدين راحتهم" فهي كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني كلمات بعض اغاني ألبوم "مكانك" لعمرو دياب..

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كلمات أغنية معرفش حد بالاسم ده

 

وتقول كلمات أغنية معرفش حد بالاسم ده:

معرفش حد بالاسم ده أنا اللي تاه عقله ولقاه

معرفش حد بالاسم ده موهوم بقي وربك هداه

هعتبره وقت فراغ وفات أو حد أنا اتسليت معاه

قولوله مخرجتش يعني من الجنة

مسبليش حاجه تتشال من اللي كان بينا

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كلمات أغنية سلامك وصلي

 

سلامك وصلي وأتاريني وحشك زي ما أنت واحشني ياللي

كنت وهتفضل ليك في قلبي مكان كبير

سلامك وصلي

وأكيد حصلك بعدي نفس اللي حصلي

أنا منستكش ولسة عندي كلام كتير

سلامك وصلي وأتاريني واحشك زي ما أنت واحشني ياللي

كنت وهتفضل ليك في قلبي مكان كبير

سلامك وصلي وأكيد حصلك بعدي نفس اللي حصلي

أنا منستكش ولسة عندي كلام كتير

أنا مش كفاية عليا أردلك السلام

هسمع كلام قلبي وهأخد بعضي وهجيلك

وأنا حضني ليك هو اللي هيقول الكلام

في حاجات كتير يا حبيبي لازم تتحكي

سلامك وصلي وأتاريني وحشك زي ما أنت واحشني ياللي

كنت وهتفضل ليك في قلبي مكان كبير

سؤالك عليا خلى حكايتنا تعدي كان ناقصك عنيا

هو أنت كنت إزاي من الأول مشيت؟

سؤالك عليا خلاني شايف دنيتي الحلوة اللي جاية

بعد لما كنت بلوم عليك لتكون نسيت.

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كلمات أغنية "ظبط مودها"

 

وجاءت كلماتها كالتالي:

لما تظبط مودها

أطلب حتى عينيها تاخدها

وأؤمر وإحلم أوي بزيادة

بس لو أنت تقل مزاجها

مش هتشوف وقت ما تحتاجها

إلا الوش السادة

دي مجناني

بس في ثواني

بوصل لمودها للخيال

مودها الحنين

يهوس يجنن

وبقول يا عيني على الجمال

لما تلاقيها

اتغزل فيها

لو مش كلام يبقى بعينيك

دلع جمالها

لو بتجاملها

كل الليالي هتبقى ليك
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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