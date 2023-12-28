في أول ليلة عرض.. فيلم كارت شحن يحقق 85 ألف جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ أمس عرض فيلم كارت شحن من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت بدور العرض السينمائي، لينضم إلى قائمة أفلام موسم رأس السنة الجاري، وحقق الفيلم أمس إيرادات تجاوزت 85 ألف جنيه، وضعته في المركز الثالث بترتيب الشباك خلف فيلمي أبو نسب وشماريخ.

أبطال فيلم كارت شحن

فيلم كارت شحن من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، منى جمال، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبدالمنعم، ياسمين دياب، محمد يونس، مصطفى بسيط، محمد توب، والطفلة عليا يونس، فيما تظهر فرح الزاهد ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي.

قصة فيلم كارت شحن

والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول موظف من الطبقة المتوسطة، يتقابل مع رجل غامض يستغله ماديًا من خلال أبلكيشن، مما يورطه في العديد من الأزمات والمواقف الغير متوقعة.

أحدث أعمال بيومي فؤاد

ومن ناحية أخرى، يعيش محمد ثروت حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث تعاقد على أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية، منها مسلسل سر إلهي الذي يقدم بطولته مع روجينا ويُعرض في موسم رمضان المقبل 2024، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومسلسل الكبير 8 لـ أحمد مكي في رمضان أيضًا، ويظهر خلاله ثروت ضيف شرف، والعمل يضم محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما ينتظر عرض 3 أفلام يوم 4 يناير المقبل، هي الإسكندراني من إخراج خالد يوسف، أنا وابن خالتي الذي يشارك بيومي في بطولتع مع سيد رجب، والحريفة لـ نور خالد النبوي، يُعرض حاليًا لـ بيومي فؤاد بالسينمات 5 أفلام أخرى دفعة واحدة، هي وش في وش مع محمد ممدوح، العميل صفر من بطولة أكرم حسني، ڤوي ڤوي ڤوي لـ محمد فراج، سنة أولى خطف الذي يقدم بطولته بيومي مع أحمد فتحي ومي كساب، وفيلم الخميس اللي جاي من بطولة عمرو عبدالجليل.

آخر أعمال محمد ثروت

ويذكر أن آخر أعمال محمد ثروت هو مشاركته في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة الفنانة يسرا، والعديد من الفنانين، منهم: آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، عنبة، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.