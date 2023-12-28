نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسبوع.. فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام يحقق 11 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم أبو نسب منافسته بقوة في شباك التذاكر منذ طرحه يوم الخميس الماضي في دور العرض السينمائي، حيث حقق أمس إيرادات بلغت مليون و151 ألف جنيه، ووصلت إيرادات الفيلم بعد مرور أسبوع على عرضه، لـ 11 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق أرقامًا كبيرة في شباك التذاكر، نظرًا لإقبال الجمهور عليه وبداية إجازات رأس السنة.

أبطال فيلم أبو نسب



ويضم الفيلم عدد من النجوم بجانب محمد إمام وياسمين صبري، أبرزهم ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو، شيرين رضا، ماجد المصري، ومحمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

قصة فيلم أبو نسب

والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي، حول طبيب الأطفال محمد إمام، الذي يعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تقدم دور لايف كوتش بالعمل، وتتطور علاقتهما إلى الزواج، ولكن يتفاجئ إمام بتاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يجسد شخصيته ماجد الكدواني، مما يدخلهما في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

أحدث أعمال محمد إمام

ومن ناحية اخري، يعيش محمد إمام حالة من النشاط السينمائي في الفترة الحالية، حيث انتهى من تصوير فيلم اللعب مع العيال، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، أيضًا بدأ خلال الأيام الماضية تصوير أولى مشاهده في فيلم شمس الزناتي، الذي يعيد من خلاله تقديم فيلم والده الزعيم الذي عُرض في 1991، ولكن بمعالجة درامية مختلفة.

أغنية "كده لأ" من فيلم أبو نسب

ويذكر النجم أحمد سعد، قد طرح منذ ساعات على موقع "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية، أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، وإسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية "كده لأ"

كده فجأة؟.. بتدق ف قلبى الدقة

مين زق الزقة دى عايز اعرف مين دا ومش طيب ليه؟

دا شرير.. دا خطير

دا ماشوفتش زيه كتير

مش عارف انفد منه بجلدى ولا الزق فيه بضمير

انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه

وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه

ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش

متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش

فيه شراسه.. ولذاذة.. ساقع سخن دا ف ازازة

الميكس غريب ودا مش هيسيب قلبى الا وطايله الكارثه

بتسوح.. طاب اروح.. انا مالى بزن بنوح

لا دا شاكله فى حاجة غير التانيين، لاتكونشى الحاسة السادسة

انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه

وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه

ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش

متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش