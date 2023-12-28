نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كوميديا خالد الصاوي في كواليس "ليه تعيشها لوحدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان خالد الصاوي متابعيه فيديو كوميدي له خلال كواليس فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق خالد علي الفيديو قائلًا: "مع الجيتاريست الجامد "حفيد" هو بيدربني وانا بهيس، ليه تعيشها لوحدك 3 يناير".

موعد عرض فيلم ليه تعيشها لوحدك

وفي السياق نفسه حددت الشركة المنتجة يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.



بوسترات فيلم ليه تعيشها لوحدك



وكانت الشركة المنتجة طرحت منذ أيام قليلة البوسترات المنفردة لكل النجوم وحققت انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت ردود أفعال إيجابية.

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك



وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

ويجسد شريف منير شخصية طبيب فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك



والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.

أول تجربة إنتاجية لبشرى



وتستأنف بشرى تجاربها الإنتاجية في السينما من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، حيث تتولى مهمة الإشراف على الإنتاج، ونشرت بوسترات الفيلم عبر حسابها بانستقرام وعلقت: "فيلم ليه تعيشها لوحدك ؟! قريبا فى السينمات فى مصر والوطن العربى اخراج حسام الجوهري"، ونشرت أيضًا النجمة سلمى أبو ضيف صور شخصيتها في الفيلم، وظهرت وبجانبها آلة الكمان الموسيقية، ووجهت رسالة للجمهور قبل أيام من عرض الفيلم وقالت عبر حسابها بانستجرام: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا بس الدنيا احيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة "ليلى الشهاوي" في فيلم " ليه تعيشها لوحدك؟"