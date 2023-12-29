مصطفى كامل يكشف حقيقة عدم سؤاله عن حلمي بكر في محنته

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على تصريحات زوجة الموسيقار حلمي بكر، والتي قالت إنها لا تعرف اسم النقيب بسبب عدم سؤاله عن زوجها في مرضه.

سبب عدم زيارة مصطفى كامل لحلمي بكر





وأوضح مصطفى كامل في تصريحات صحفية أنه على تواصل باستمرار مع الموسيقار حلمي بكر ويطمئن على صحته دائمًا، مؤكدًا أنه تدخل لحل أزمة الموسيقار حلمي بكر مع نور أبو حساب الذي سرق من الأول مبلغ 2 مليون جنيه دون علم الموسيقار، معلقًا: الأستاذ حلمي بكر مش مجرد موسيقي عادي، الأستاذ حملي أبويا وأخويا الكبير ودائما بتواصل معاه بالتليفون وبطمن على صحته.

وأضاف الفنان مصطفى كامل: لما الأستاذ حلمي تعب قبل كدا ودخل المستشفى كنا أول ناس جنبه من قبل ما أكون نقيب المهن الموسيقية، الأستاذ حلمي أبويا وأخويا الكبير قبل أي حاجة، وكنا معاه خطوة بخطوة ولحظة بلحظة وقت وجوده في العناية المركزة وكل يوم كنا بنزوره، ولما خرج من المستشفى ورجع لزوجته دي مكنش ينفع أروحله البيت بعد ما وقفت ضدها عشان الأستاذ حلمي لما كانت بتجبله بلطجية البيت تصديت لهذا الأمر وكنت وحدي ويشهد على ذلك الدكتور رضا رجب والمنتج أحمد فوزي وأسرة الموسيقار حلمي بكر بل والأستاذ حلمي بنفسه.

رد مصطفى كامل على تصريحات زوجة حلمي بكر





وبشأن هجوم زوجة حلمي بكر عليه، قال مصطفى كامل: أنا لن أخرج كل مافي جعبتي من أسرار وروايات، يكفي ما قاله الأستاذ حلمي بكر بكل البرامج وآخرها مع إيناس الدغيدي، وكان الموسيقار حلمي بكر قال في تصريحات تلفزيونية مع المخرج إيناس الدغيدي: البلطجية دخلوا البيت وضربوني ولم ينجدني أحدًا إلا مصطفى كامل.



واستكمل: علمت من كل المحيطين بالأستاذ حلمي أنها تناست كل شيء إلا وقوفي أمامها وأمام كل من أحضرتهم لضرب وإهانة حلمي بكر بل وإحضار الشرطة واتخاذ اللازم.



وتابع: وأزمة الأستاذ حلمي مع نور أبو حساب تدخلت فيها وتابعت مع المحامي خطوة بخطوة، وطلبت رقم نور ده أكتر من مرة عشان نحل الموضوع ودي، وأنا هفضل أدافع عنه وواقف جنبه لآخر نفس فيا، ومحدش هيقف جنبه قدي لأنه قبل ما يكون موسيقي هو أستاذي وأبويا وأخويا الكبير، فلما تقول إنها متعرفنيش، لأ أنا اللي معرفهاش، أنا معرفش غير الأستاذ حلمي بكر.

الحالة الصحية لحلمي بكر





يشار إلى أنه كانت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، كشفت عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك في تصريحات صحفية قائلة: الأستاذ حلمي بخير، ولسه فاكر كل حاجة، وفي وعيه بس هو مبيتحركش من على السرير وجسديًا مش أحسن حاجة.