إيناس الدغيدي: ياسمين صبري عندها وش وجسم جميل.. ولو هعمل فيلم في 2024 هاخترها"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن الفنانة ياسمين صبري تحتاج مخرج جيد لكي يخرج منها الكثير من إمكانياتها للجمهور في الأدوار والشخصية التي يحبها الجمهور، متابعة: "عندها وش جميل وجسم جميل ولديها عقل جيد".

إيناس الدغيدي تكشف عن رأيها في ياسمين صبري

وتابعت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "معندناش ممثلات بالطلة والهيبة دي وياسمين صبري عندها كاريزما محتاجة تتوجه فقط"، منوهة بأنها إحدى الفنانات الجميلات في الوسط الفني.



وأشارت الدغيدي، إلى أنها يعجبها النجمات الجميلات في الأفلام كالفنانة ياسمين صبري، مضيفة: "لو كانت هخرج عمل في 2024 لكنت اخترت ياسمين صبري لما تمتلكه من كاريزما جيدة".